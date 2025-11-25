Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Şırnak'ın Uludere ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 21:36 Güncelleme: 25.11.2025 - 21:36
        Şırnak'ın Uludere ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        A.O'nun kullandığı 73 ABH 779 plakalı motosiklet, Hilal beldesi Uludere Caddesi'nde karşı yönden gelen M.Y. yönetimindeki 47 PL 002 otomobille çarpıştı.

        Kazada, devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

