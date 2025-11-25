Şırnak'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Şırnak'ın Uludere ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
A.O'nun kullandığı 73 ABH 779 plakalı motosiklet, Hilal beldesi Uludere Caddesi'nde karşı yönden gelen M.Y. yönetimindeki 47 PL 002 otomobille çarpıştı.
Kazada, devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı, Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
