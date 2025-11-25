Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda Öğretmenler Günü etkinliği

        Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Müdürlüğünce Öğretmenler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 12:32 Güncelleme: 25.11.2025 - 12:32
        Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Müdürlüğünce, Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe, Konak Anaokulu öğretmenleri ve öğrencileri katıldı.

        Havalimanı Müdürü Şükrü Benek'in ev sahipliğinde gerçekleşen programda, öğretmenler ve öğrenciler havalimanı girişinde yaş pasta ve güllerle karşılandı.

        Etkinlik kapsamında öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte havalimanını gezdi.

        Benek, öğretmenlerin çok değerli olduğunu belirterek, "Hem öğretmenlerimizi mutlu etmek hem de öğrencilerimize havalimanının tüm birimlerini gezdirmek istedik." dedi.

        Öğretmen Meltem Atabey ve Merve Güneş de programdan duydukları memnuniyeti dile getirerek, programı düzenleyen Benek ve ekibine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

