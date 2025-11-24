Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında yakalanan 86 şüpheliden 1'i tutuklandı

Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 86 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 17-23 Kasım'da asayiş ve kaçakçılık operasyonları gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 86 şüpheli yakalandı, yapılan aramalarda,10 gram bonzai, 114 kilogram çay, 121 cep telefonu, 27 bin 245 paket sigara, 1598 elektronik sigara ve likiti, 3 bin 200 muhtelif hırdavat malzemesi, 6 bin 408 tekstil ürünü, 289 kozmetik eşya, 749 süs eşyası, 1003 muhtelif malzeme ele geçirildi

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.​​​​​​​