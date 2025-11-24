Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta öğrenci servisi ile tankerin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde öğrenci servisi ile tankerin karıştığı trafik kazasında 14 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 19:11 Güncelleme: 24.11.2025 - 19:11
        Şırnak'ta öğrenci servisi ile tankerin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı
        Şırnak'ın Silopi ilçesinde öğrenci servisi ile tankerin karıştığı trafik kazasında 14 kişi yaralandı.

        C.D. (41) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen öğrenci servisi minibüs ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tanker, Başverimli Beldesi kavşağında çarpıştı.

        Kazada minibüs şoförü ile 13 öğrenci hafif yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen ve AK Parti Silopi İlçe Başkanı Rana Tellioğlu hastanedeki yaralıları ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

        Kaymakam Partal, okul servisi ile tankerin karıştığı trafik kazasında minibüs şoförü ile 13 öğrencinin hafif yaralandığını belirterek, "Hepsi müşahede altında, durumları hafif. Doğal olarak korkmuşlar. Ailelerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şoförümüzün bacağında kırık var. Ancak yaralılarımızın genel sağlık durumları iyi." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

