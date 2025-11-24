Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Cizre'de "Öğretmenler Günü" kutlandı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 14:57 Güncelleme: 24.11.2025 - 15:00
        Cizre'de "Öğretmenler Günü" kutlandı
        Şırnak'ın Cizre ilçesinde "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.

        Hükümet Konağı Bahçesi'nde düzenlenen törende, Atatürk büstüne çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Hükümet Konağı Konferans Salonu'nda devam edilen programda, günün anlam ve önemine binaen konuşmalar yapıldı, görev başlayan öğretmenler için yemin töreni düzenlendi.

        Sinevizyon gösterisinin yapıldığı etkinlikte, şehit öğretmenler anıldı ve şiirler okundu.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, burada, yaşadıkları coğrafyada tüm insanlığa ışık tutan büyük eserlerin ortaya çıktığını söyledi.

        İke, meslektaşlarının gününü kutladığını ifade etti.

        Konuşmanın ardından öğretmenlerden oluşan koru konser verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

