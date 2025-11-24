Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 51 şüpheliye adli işlem yapıldı

        Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 51 şüpheli adli işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 20:19 Güncelleme: 24.11.2025 - 20:19
        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 51 şüpheliye adli işlem yapıldı
        Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 51 şüpheli adli işlem uygulandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ​​​​​​​ekipleri, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde çalışma gerçekleştirdi.

        Bu kapsamda, bazı adresler ve araçlarda yapılan aramalarda gümrük kaçağı 133 bin 760 paket sigara, 797 puro, 26 kilogram tütün,19 bin 258 muhtelif ilaç, 192 elektronik sigara, 50 bin 400 elektronik sigara tütünü, 6 cep telefonu, 30 kilogram çay ve 37 bin 902 gözlük ile termos ve makyaj malzemesi ele geçirildi.

        Operasyonlarda yakalanan 51 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

