        Şırnak Haberleri

        Şırnak Valiliği, "polisin engellemesiyle yere düşen kadının belinin kırıldığı" iddialarını yalanladı:

        Şırnak Valiliği, "polisin engellemesiyle yere düşen kadının belinin kırıldığı" iddialarını yalanladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        25.11.2025 - 18:49
        Şırnak Valiliği, "polisin engellemesiyle yere düşen kadının belinin kırıldığı" iddialarını yalanladı:
        Şırnak Valiliği, "polisin engellemesiyle yere düşen kadının belinin kırıldığı" iddialarını yalanladı.

        Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı basın ve yayın kuruluşları ile sosyal medya paylaşımlarında yer alan, "Cizre ilçesinde taziyeye gitmek isteyen annelerin polis tarafından engellendiğine ve bir annenin yere düşerek sırtında kırık oluştuğuna" dair iddialarla ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirme gereği doğduğu bildirildi.

        "Bir terör örgütü mensubunun taziyesi için 19 Kasım'da Cizre'deki ailesinin bulunduğu eve doğru 50 kişilik bir grup yürüyüş yapmıştır. Bu kalabalık grup kaldırımlardan ilerlerken, bulvar trafiğini kapatmaya çalışmış." ifadelerine yer verilen açıklamada, bu durumun halkın tepkisi üzerine son bulduğu belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Aynı bulvarda grupla birlikte yürüyen 53 yaşındaki N.K. isimli vatandaşın kamera kayıtları incelemesi sonrası anlaşıldığı üzere, N.K'ye herhangi bir müdahale olmadan eğimli yolda ayağı menfez boşluğuna takılarak yere düştüğü görülmüştür. Bu vatandaşımız daha sonra kalkarak yürümeye devam etmiş ve grup taziyelerini sona erdirmiştir. Aynı gün saat 11.36'da N.K, Cizre Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine darbedildiği iddiasıyla başvurmuş, yapılan tomografi ve muayeneler neticesinde 'Basit tıbbi müdahale ile giderilebilir, hayati tehlike yok.' raporu verilmiş ve saat 14.19'da taburcu edilmiştir. Video görüntüleri ve doktor raporları dikkate alındığında, polisin herhangi bir şekilde müdahalede bulunmadığı ve şahsın belinin kırıldığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı net bir şekilde görülmektedir."

