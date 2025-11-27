Şırnak'ta "Cezeri'nin İzinde Kardeşlik Ruhuyla Türkiye Yüzyılı Cizre Kitap Fuarı" sürüyor

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 120 yayınevi ve birçok yazarın 80 stantta kitaplarının sergilendiği "Cezeri'nin İzinde Kardeşlik Ruhuyla Türkiye Yüzyılı Cizre Kitap Fuarı" yedinci gününde devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün katkıları ve Şırnak Valiliği himayesinde, Cizre Kaymakamlığı organizasyonunda Sanat ve Sevgi Sokağı'nda gerçekleştirilen fuar, ilgi görüyor.

Fuara katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Kaymakam Ahmet Vezir Baycar ile fuarı gezdi, yazar Yusuf Kaplan'ın kitaplarını imzaladığı standı ziyaret etti.

Diğer yazarların yer aldığı stantları da ziyaret eden Orhan, bir süre sohbet ettiği yazarları eserlerinden dolayı tebrik etti.

Orhan, gazetecilere, Cizre'nin kadim bir kültür merkezi olduğunu ve son günlerde çok güzel kültür günlerine ev sahipliği yaptığını söyledi.

Bu kapsamda yarın "4. Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu"nun düzenleneceğini belirten Orhan, bu tür etkinliklerin kentin kültür ve medeniyetine değer kattığını anlattı.