Yamaç paraşütü tutkunları Cudi Dağı'nın semalarında süzüldü

Şırnak'taki Cudi Dağı'nda buluşan yamaç paraşütü pilotları, gökyüzünde süzülmenin heyecanını yaşadı.

Şırnak Yamaç Paraşütü ve Doğa Sporları Kulübü tarafından Cudi Dağı'nın Sefine bölgesinde yamaç paraşütü etkinliği düzenlendi.

Burada hazırlıklarını tamamlayan 6 paraşüt pilotu, sırasıyla gökyüzüne havalandı.

Cudi Dağı'nın semasında uçuş yapan sporcular, Şırnak, Silopi ve Cizre ilçeleri ile Irak ve Suriye'nin sınıra yakın topraklarını kuş bakışı izleme imkanı buldu.

Paraşütçüler, daha sonra Silopi'de belirlenen noktalara iniş gerçekleştirdi.

Etkinliğe katılan Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, yaptığı açıklamada, Cudi Dağı'nın bölge için önemine değindi.

Partal, "Cudi Dağı, birçok sportif faaliyete imkan sağlayan atmosferi ve manzarasıyla büyüleyici bir bölge. Aynı zamanda manevi yönü de güçlü olan bu alanda doğa sporlarının potansiyelini artırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.