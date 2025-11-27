Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Yamaç paraşütü tutkunları Cudi Dağı'nın semalarında süzüldü

        Şırnak'taki Cudi Dağı'nda buluşan yamaç paraşütü pilotları, gökyüzünde süzülmenin heyecanını yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 11:19 Güncelleme: 27.11.2025 - 11:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yamaç paraşütü tutkunları Cudi Dağı'nın semalarında süzüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şırnak'taki Cudi Dağı'nda buluşan yamaç paraşütü pilotları, gökyüzünde süzülmenin heyecanını yaşadı.

        Şırnak Yamaç Paraşütü ve Doğa Sporları Kulübü tarafından Cudi Dağı'nın Sefine bölgesinde yamaç paraşütü etkinliği düzenlendi.

        Burada hazırlıklarını tamamlayan 6 paraşüt pilotu, sırasıyla gökyüzüne havalandı.

        Cudi Dağı'nın semasında uçuş yapan sporcular, Şırnak, Silopi ve Cizre ilçeleri ile Irak ve Suriye'nin sınıra yakın topraklarını kuş bakışı izleme imkanı buldu.

        Paraşütçüler, daha sonra Silopi'de belirlenen noktalara iniş gerçekleştirdi.

        Etkinliğe katılan Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, yaptığı açıklamada, Cudi Dağı'nın bölge için önemine değindi.

        Partal, "Cudi Dağı, birçok sportif faaliyete imkan sağlayan atmosferi ve manzarasıyla büyüleyici bir bölge. Aynı zamanda manevi yönü de güçlü olan bu alanda doğa sporlarının potansiyelini artırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

        Kulüp Başkanı Osman Oğrak da Cudi Dağı'nın yamaç paraşütü için çok güzel bir yer olduğunu anlattı.

        Oğrak, "Ulusal ve uluslararası yarışmalara ev sahipliği yapabilecek kapasitedeyiz. Türkiye standartlarının üzerinde bir tepemiz ve pistimiz var." ifadelerini kullandı.

        Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen ve sporcular katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Bakan Kurum Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran sayısını açıkladı
        Bakan Kurum Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran sayısını açıkladı
        Evin önünde pusu kurdu, karısını katletti!
        Evin önünde pusu kurdu, karısını katletti!
        ABD Afganların göçmenlik işlemleri durdurdu
        ABD Afganların göçmenlik işlemleri durdurdu
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İsrailli kuzenlerin kan davası! Tam 22 mermi!
        İsrailli kuzenlerin kan davası! Tam 22 mermi!
        Osimhen seferberliği!
        Osimhen seferberliği!
        Devrilen otomobil sürücü ve hamile eşini hayattan kopardı
        Devrilen otomobil sürücü ve hamile eşini hayattan kopardı
        İngiltere'de lüks konutlara yeni vergi geliyor
        İngiltere'de lüks konutlara yeni vergi geliyor
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Seri cinayetlerde kan donduran detaylar!
        Seri cinayetlerde kan donduran detaylar!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi
        Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi
        Neden yemek yeme videoları bu kadar izleniyor?
        Neden yemek yeme videoları bu kadar izleniyor?
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        İşçi alacaklarında zaman aşımı
        İşçi alacaklarında zaman aşımı

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta gönüllere dokunan hareket
        Şırnak'ta gönüllere dokunan hareket
        Şırnak'ta 5 firari hükümlü yakalandı
        Şırnak'ta 5 firari hükümlü yakalandı
        Silopi'de Gazze yararına kermes düzenlendi
        Silopi'de Gazze yararına kermes düzenlendi
        İdil'de zeytini don vurdu İlçede 150 dönümlük zeytin bahçesinden ürün alına...
        İdil'de zeytini don vurdu İlçede 150 dönümlük zeytin bahçesinden ürün alına...
        Devlet Kato Dağı eteklerinde sporcular için seferber oldu
        Devlet Kato Dağı eteklerinde sporcular için seferber oldu
        Şırnak'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Şırnak'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı