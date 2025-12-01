Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 74 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 74 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ​​​​​​​ekipleri, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, bazı adresler ve araçlarda yapılan aramalarda, 1,74 gram metamfetamin, 13,24 gram esrar, 2,76 eroin, gümrük kaçağı 41 bin 420 paket sigara, 3 bin 441 ilaç, 30 elektronik sigara, 4 bin elektronik sigara tütünü, 325 cep telefonu, 5 litre alkol, 8 bin 350 gözlük, oyuncak, ayakkabı, gözlük ile termos ve makyaj malzemesi ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 74 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.