        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 129 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında yakalanan 129 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 16:52 Güncelleme: 01.12.2025 - 16:52
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 24-30 Kasım'da asayiş ve kaçakçılık operasyonları gerçekleştirildi.

        Bu kapsamda yapılan aramalarda, 3 gram esrar, 17 sentetik ecza malzemesi, gümrük kaçağı 48 cep telefonu, 31 bin 620 paket sigara, 533 elektronik sigara ve likiti, 3 bin 22 muhtelif hırdavat malzemesi, 780 tekstil ürünü, 157 kozmetik eşya, 232 süs eşyası, 690 mutfak eşyası ve 503 muhtelif malzeme ele geçirildi.

        Operasyonlarda 129 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

