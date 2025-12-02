Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta sporculara çiçekli karşılama

        Katıldıkları uluslararası yarışmalarda altın ve bronz madalya elde eden Şırnaklı sporcular, Cizre ilçesinde çiçeklerle karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 15:00 Güncelleme: 02.12.2025 - 15:05
        Şırnak'ta sporculara çiçekli karşılama
        Katıldıkları uluslararası yarışmalarda altın ve bronz madalya elde eden Şırnaklı sporcular, Cizre ilçesinde çiçeklerle karşılandı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonasında Nurselen Yalgettekin (48 kilo) altın, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları (Deaflympics) güreş branşında Sinan Sadak bronz, Murat Saçan'ın da aralarında bulunduğu atletizm erkek bayrak takımı bronz madalya kazandı.

        Şampiyonanın ardından memleketlerine dönen Yalgettekin, Sadak ve Saçan, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, Cizre Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlhan İverendi, İdil Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hamza Siren, antrenörler ve gençler tarafından çiçeklerle karşılandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

