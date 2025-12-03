Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli yakalandı

        Şırnak'ta düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 20 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 13:04 Güncelleme: 03.12.2025 - 13:04
        Şırnak'ta uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli yakalandı
        Şırnak'ta düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 20 zanlı yakalandı.

        Valiliğin NSosyal hesabındaki paylaşıma göre, İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik belirlenen 25 adrese saat 06.30'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, haklarında karar çıkarılan 24 şüpheliden 20'si yakalandı, 4'ünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Paylaşımda, "uyuşturucu ve tacirleri ile mücadelemiz devam edecektir." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

