Şırnak'ta uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli yakalandı
Şırnak'ta düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 20 zanlı yakalandı.
Valiliğin NSosyal hesabındaki paylaşıma göre, İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik belirlenen 25 adrese saat 06.30'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, haklarında karar çıkarılan 24 şüpheliden 20'si yakalandı, 4'ünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Paylaşımda, "uyuşturucu ve tacirleri ile mücadelemiz devam edecektir." ifadesine yer verildi.
