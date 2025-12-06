Şırnak'tan umreye giden 220 vatandaş yurda döndü

Şırnak'tan umre ziyareti için kutsal topraklara giden 220 vatandaş döndü.

Şırnak'ta 18 Kasım'da gerçekleştirilen uçak seferiyle kutsal topraklara giden vatandaşlar için Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi.

Havalimanı Müdürü Şükrü Benek, daha önce Mardin, Diyarbakır ve Batman'dan kutsal topraklara uçak seferleri yapıldığını artık Şırnak'tan da sefer yapılmasının büyük bir adım olduğunu belirtti.

Şerafettin Elçi Havalimanı'nın 2025 yılının ilk 11 ayında 400 bin yolcuya hizmet verdiğini belirten Benek, "Bu bizi oldukça sevindiriyor. Uçak seferlerine yönelik talep geldikçe değerlendirmeye alıyoruz. Hiçbir sıkıntımız yok, yeter ki talep gelsin. Yakın zamanda Hac ziyaretlerini de buradan yapmayı planlıyoruz ve bu yöndeki tüm hazırlıklarımız tamamlandı." ifadelerini kullandı.

Memleketine dönen vatandaşlardan Veysi Duruk da karşılıklı yapılan uçak seferlerinin sürekli hale gelmesini istediklerini anlattı.