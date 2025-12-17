Cizre'de öğrencilere MEBİ tanıtıldı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde öğrencilere "Milli Eğitim Bakanlığı Bireysel Öğrenme Platformu (MEBİ)" tanıtıldı.

Cizre Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, beraberinde Şube Müdürü Sabri Salgut ile Menderes Ortaokulu ile Şehit Sait Atak İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Okul idaresi, öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen İke, MEBİ'nin eğitim sistemine katkılarını anlattı.

İke, yaptığı açıklamada, MEBİ'nin öğrencilerin bireysel öğrenme hızlarına uygun içerikler sunması, öğretmenlere rehberlik etmesi ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmesi açısından önemli bir kazanım olduğunu belirterek, platformun bireysel farklılıkları gözeten esnek öğrenme ortamları sunduğunu, beceri ve yetkinlik temelli yaklaşımıyla ölçme ve değerlendirme süreçlerini güçlendirdiğini ifade etti.