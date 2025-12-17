Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta polis ekiplerinden özel gereksinimli öğrenciler için etkinlik

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde, polis ekiplerince özel gereksinimli bireyler için etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 13:09 Güncelleme: 17.12.2025 - 13:13
        Şırnak'ta polis ekiplerinden özel gereksinimli öğrenciler için etkinlik
        Şırnak'ın Cizre ilçesinde, polis ekiplerince özel gereksinimli bireyler için etkinlik düzenlendi.

        Cizre Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerince Ahmet-i Hani Ortaokulu'nda eğitim gören özel gereksinimli öğrencilere yönelik düzenlenen etkinlikte müzik eşliğinde gösteri yapıldı.

        Öğrencilerin gelişimine katkı sunmak ve özgüvenlerini artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, polisler çeşitli oyunlar oynayıp, boyama çalışması yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

