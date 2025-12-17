Şırnak'ta polis ekiplerinden özel gereksinimli öğrenciler için etkinlik
Şırnak'ın Cizre ilçesinde, polis ekiplerince özel gereksinimli bireyler için etkinlik düzenlendi.
Cizre Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerince Ahmet-i Hani Ortaokulu'nda eğitim gören özel gereksinimli öğrencilere yönelik düzenlenen etkinlikte müzik eşliğinde gösteri yapıldı.
Öğrencilerin gelişimine katkı sunmak ve özgüvenlerini artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, polisler çeşitli oyunlar oynayıp, boyama çalışması yaptı.
