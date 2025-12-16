Habertürk
        Dicle Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Şırnak'ta toplandı

        Dicle Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Şırnak'ta toplandı

        Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Yönetim Kurulu Toplantısı Şırnak'ta yapıldı.

        16.12.2025 - 14:11
        Dicle Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Şırnak'ta toplandı
        Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Yönetim Kurulu Toplantısı Şırnak'ta yapıldı.

        Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya başkanlığında Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Şırnak Valisi Birol Ekici, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, ticaret ve sanayi odalarının başkanları ile il genel meclis başkanları katıldı.

        Vali Kızılkaya, toplantıda yaptığı konuşmada, DİKA tarafından yürütülen analiz, planlama çalışmaları, destekleme faaliyetleri ve Yerel Kalkınma Hamlesi Programı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi.

        DİKA tarafından bu yıl yürütülen projeler hakkında bilgi veren Kızılkaya, şunları kaydetti:

        "DİKA tarafından 2025 yılında Batman'da yürütülen bir proje tamamlanmış, Şırnak'ta hayata geçirilecek Nuh'un Ambarı Gastronomi Merkezi Projesi için ise sözleşme imzalanmıştır. Çalışan ve Üreten Gençler Programı kapsamında 2025 yılında Mardin'de iki, Şırnak'ta bir üretim tesisinin yapımı tamamlanmış, böylece 2022-2025 döneminde bölgemizde toplam 34 tesis kurulmuştur. Yatırım sürecini tamamlayarak üretime geçen 25 tesiste, bugün itibarıyla 2 bin 86 kişi istihdam edilmektedir. Diğer tesislerin yatırıma tahsis süreçleri de yakından takip edilmektedir."

        Kızılkaya, 2025 yılı teknik destek uygulamaları kapsamında 10, fizibilite desteği kapsamında ise 4 projeye destek sağlandığını bildirerek, uluslararası projeler kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücüsü olduğu Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi çerçevesinde Mardin'de 5 tesisin yıl içerisinde faaliyete geçtiğini belirtti.

        Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi kapsamında bölgede faaliyet gösteren işletmelere yönelik 28 milyon liralık bir hızlandırma programı ilan edildiğini anlatan Kızılkaya, programın başvuru sürecinin 16 Ocak 2026 tarihine kadar devam edeceğini bildirdi.

        Bölgenin kültür ve inanç turizmi potansiyelinin yanı sıra bunu destekleyen yöresel ürünlerin uluslararası alanda görünürlüğünün artırılmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü dile getiren Kızılkaya, bu kapsamda bu yıl UNESCO Geçici Miras Listesi için 1, AB Kültür Rotaları için 1, AB Coğrafi İşaret Tescili için 1, Uluslararası Slow Food Girişimi kapsamında 12 ve Yavaş Şehirler Ağı için 2 başvurunun ajans uzmanları tarafından hazırlanarak uluslararası tescil süreçlerinin yürütüldüğünü ifade etti.

        Vali Kızılkaya, şunları aktardı:

        "Bu yıl Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde Bakanlığımıza iletilen 12 projeden 9'u, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında ise 1 proje destek almaya hak kazanmıştır. Bu kapsamda 2025 yılı içerisinde bakanlık programları aracılığıyla bölgemize 57 milyon lira ek kaynak kazandırılmış, uluslararası projelerle birlikte toplam 133,7 milyon lira tutarında kaynak projelere tahsis edilmiştir. 2025 yılı destek uygulamaları kapsamında gerçekleşen toplam destek ödemesi 143,7 milyon lira olmuştur. 2026 yılı uygulamaları kapsamında bölgemizdeki 4 ilin her biri için 4 yatırım konusu belirlemek için süreç DİKA koordinasyonunda başlatılmıştır. Bölgemizdeki ticaret ve sanayi odaları, organize sanayi bölge müdürlükleri, üniversiteler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından teklifler toplanmaktadır. Yatırım konuları yönetim kurulumuz tarafından belirlenerek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunulacaktır."

