        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Cizre'de öğrencilere yönelik etkinlik gerçekleştirildi

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 14:07 Güncelleme: 16.12.2025 - 14:07
        Cizre'de öğrencilere yönelik etkinlik gerçekleştirildi
        Şırnak'ın Cizre ilçesinde öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Şırnak Üniversitesi Kariyer Geliştirme Ofisi ve Cizre Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim gören öğrenciler için program gerçekleştirildi.

        Etkinlikte, çocuklarla, kulüplerin hazırladığı çeşitli oyunlar ve atölye çalışmaları yapıldı.

        Öğrencilere, mont, bot, bere, boyunluk ve çoraptan oluşan hediyeler verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

