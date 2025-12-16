Cizre'de öğrencilere yönelik etkinlik gerçekleştirildi
Şırnak'ın Cizre ilçesinde öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Şırnak Üniversitesi Kariyer Geliştirme Ofisi ve Cizre Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim gören öğrenciler için program gerçekleştirildi.
Etkinlikte, çocuklarla, kulüplerin hazırladığı çeşitli oyunlar ve atölye çalışmaları yapıldı.
Öğrencilere, mont, bot, bere, boyunluk ve çoraptan oluşan hediyeler verildi.
