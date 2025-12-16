Habertürk
Habertürk
        Şırnak'ta akaryakıt tankerinde çıkan yangın söndürüldü

        Şırnak'ta akaryakıt tankerinde çıkan yangın söndürüldü

        Şırnak'ın İdil ilçesinde seyir halindeki akaryakıt tankerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Giriş: 16.12.2025 - 13:43 Güncelleme: 16.12.2025 - 13:46
        Şırnak'ta akaryakıt tankerinde çıkan yangın söndürüldü
        Şırnak'ın İdil ilçesinde seyir halindeki akaryakıt tankerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen akaryakıt tankeri, Cizre-Nusaybin karayolunda Okçu mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

        Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek ihbarda bulundu.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

        Soğutma çalışmalarının tamamlanmasıyla akaryakıt tankeri çekici yardımıyla kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

