Şırnak'ta akaryakıt tankerinde çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen akaryakıt tankeri, Cizre-Nusaybin karayolunda Okçu mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

