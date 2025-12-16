Şırnak'ta ilkokul öğrencileri 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret etti

Şırnak'ta ilkokul öğrencileri 112 Acil Çağrı Merkezinde ağırlandı.

Kumçatı Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu'nda okuyan 35 öğrenci, öğretmenleri öncülüğünde 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Çağrı merkezinin gezdirildiği öğrencilere, acil durumlarda doğru ve zamanında yapılan ihbarların olaylara hızlı müdahalede hayati önem taşıdığı uygulamalı olarak anlatıldı.

Merkezin Müdürü Erhan Tatar, 112 Acil Çağrı Merkezinin, tek numara üzerinden emniyet, jandarma, sağlık, AFAD, itfaiye ve orman birimlerinin koordinasyonunu sağlayan bir yapı olduğunu belirtti.

Tatar, şunları kaydetti:

"Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bu sistemi yerinde görerek öğrenmesi, acil durum bilincinin erken yaşta kazanılması açısından son derece önemlidir. Nazik ziyaretlerinden dolayı Kumçatı Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu’nun öğretmenlerine ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum."

Ziyaretin ardından toplu fotoğraf çekimi yapıldı.