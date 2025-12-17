Şırnak Belediye Başkanı Yarka belediye hizmetlerini değerlendirdi

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, kentte hayata geçirilen projeler ve devam eden çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Yarka, bir otelin konferans salonunda düzenlenen basın toplantısında, görevde oldukları 6 yılda yaptıkları çalışmaları gururla paylaşmak istediklerini ifade ederek, ilk icraatlarıyla Hz. Nuh'un Gemisi siluetinde modern bir belediye hizmet binası inşa ettiklerini belirtti.

Atık Su Arıtma Tesisi ve Kent Meydanı projelerini hayata geçirdiklerini anlatan Yarka, "Bahçelievler Mahallesi'nde düğün salonu yaptık. Çok yakında hizmete girecek ve vatandaşlarımız buradan ücretsiz yararlanabilecekler. Otogar, Kadın Kültür ve Sanat Merkezi'ni inşa ettik. Bunlar hepsi mülkiyeti Şırnak Belediyesine ait. Burada bugüne kadar 5 bin kursiyer yetiştirilmiştir. Kentin ilk Millet Kıraathanesini açtık. Şırnak'ın ilk ve tek Dengbejevi ve Dijital Gençlik Merkezini açtık. Kütüphane ve okuma salonu inşa ettik. Bugün 1000 öğrencimiz, bugüne kadar 25 bin 700 kişi buradan faydalandı." ifadelerini kullandı.

Kente 100 bin metrekare üzerine kurulu Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ni kazandırdıklarını işaret eden Yarka, 4 katlı otoparklı konferans salonu ile Yeşil Vadi Projesi çalışmalarının da devam ettiğini bildirdi.

Yarka, kentte kazandırdıkları sinema salonuyla binlerce öğrenci ve vatandaşın sinemayla buluştuğunu belirterek, şunları kaydetti: "Bütün mahallelerimizde çok amaçlı salon ve taziye evleri yaptık. Kadınlar içinde taziyeevi çalışmamız sürüyor. Şehrin ilk hayvan rehabilitasyon merkezini açtık. Bunun yanında Vakıfkent Mahallemize semt pazarı kazandırdık. Modern taksi durakları, muhtar evlerini inşa ettik. Şehrimize dikey bahçe yaptık. Araç filomuzu 45'ten 170'e yükselttik. Kente, belediyemiz bünyesinde 34 modern otobüs kazandırdık. Ayrıca çok güzel modern bekleme durakları inşa ettik. 2019-2025 yılları arasında 111 bin 200 ton asfalt serimi, 141 bin metrekare parke taşı yaptık. Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında sokaklar yeni bir hüviyete kavuştu. Toplam 25 bin 644 metre kanalizasyon ve 14 bin 606 metre yağmur suyu hattı döşedik. Kentin yüzde 96'sı doğal gaz ile buluştu, geri kalanın yeni yılda tamamlanacak." "Şırnak'ta 40 yıl sonra ilk Cudi Dağı Festivali'ni bizim dönemimizde gerçekleştirdik." diyen Yarka, şöyle konuştu: