Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 11 kişi tutuklandı

Şırnak'ta çeşitli suçlardan yakalanan 22 şüpheliden 5'i tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 19-25 Ocak'ta çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda, çeşitli suçlardan aranan 22 şüpheli yakalandı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

