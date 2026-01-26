Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Haberleri

        Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 11 kişi tutuklandı

        Şırnak'ta çeşitli suçlardan yakalanan 22 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 17:22 Güncelleme: 26.01.2026 - 17:22
        Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 11 kişi tutuklandı
        Şırnak'ta çeşitli suçlardan yakalanan 22 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 19-25 Ocak'ta çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda, çeşitli suçlardan aranan 22 şüpheli yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

