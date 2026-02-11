Canlı
        Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta meyve kasalarında 1 kilo 431 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Şırnak'ta durdurulan bir araçta yapılan aramada meyve kasalarına gizlenmiş 1 kilo 431 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 13:07 Güncelleme: 11.02.2026 - 13:07
        Şırnak'ta meyve kasalarında 1 kilo 431 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Şırnak'ta durdurulan bir araçta yapılan aramada meyve kasalarına gizlenmiş 1 kilo 431 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezindeki bir güvenlik noktasında şüphe üzerine durdurulan bir kamyonette arama yapıldı.

        Narkotik köpeğin aracın kasasında yer alan meyve kasalarına tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, 3 kasadaki meyvelerin arasına gizlenmiş 1 kilo 431 gram skunk bulundu.

        Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

