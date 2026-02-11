Şırnak'ta meyve kasalarında 1 kilo 431 gram uyuşturucu ele geçirildi

Şırnak'ta durdurulan bir araçta yapılan aramada meyve kasalarına gizlenmiş 1 kilo 431 gram uyuşturucu ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezindeki bir güvenlik noktasında şüphe üzerine durdurulan bir kamyonette arama yapıldı. Narkotik köpeğin aracın kasasında yer alan meyve kasalarına tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, 3 kasadaki meyvelerin arasına gizlenmiş 1 kilo 431 gram skunk bulundu. Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

