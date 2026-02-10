Canlı
        Şırnak Haberleri

        Şırnak Valiliğinden kuvvetli yağmur ve kar uyarısı

        Şırnak Valiliği, kuvvetli yağmur ve yüksek kesimlerde kar uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 20:26 Güncelleme: 10.02.2026 - 20:26
        Şırnak Valiliğinden kuvvetli yağmur ve kar uyarısı
        Şırnak Valiliği, kuvvetli yağmur ve yüksek kesimlerde kar uyarısında bulundu.

        Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden alınan bilgilere göre, akşam saatlerinden itibaren yarın akşama kadar kentin doğusundaki Beytüşşebap, Uludere ve Silopi ilçelerinde aralıklarla karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği belirtildi.

        Paylaşımda, ulaşımda aksamalar, su baskını, sel ve heyelan ile don ve çığ tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

