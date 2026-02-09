Habertürk
        Şırnak'ta "Dünya Sigarayı Bırakma Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi

        Şırnak'ta "9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü" dolayısıyla etkinlik yapıldı.

        09.02.2026 - 23:00
        Şırnak'ta "Dünya Sigarayı Bırakma Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi
        Şırnak'ta "9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü" dolayısıyla etkinlik yapıldı.


        Yeşilay Şırnak Şubesi ile İl Sağlık Müdürlüğünce, etkinlik kapsamında Şırnak Devlet Hastanesi'nde stant açıldı.

        Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ile İl Sağlık Müdürlüğü hizmetlerinin tanıtıldığı stantta, tütün bağımlılığının zararlarına ilişkin broşürler dağıtıldı, sigara kullananlara karbonmonoksit testi yapıldı.

        Sigarayı bırakmak isteyen bazı bağımlılar, Şırnak YEDAM ile Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesindeki sigara bırakma polikliniğine yönlendirildi.

        Etkinlik kapsamında ziyaretçilere Yeşilay kalemi ve bilekliği hediye edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

