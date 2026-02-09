Şırnak'ta "Dünya Sigarayı Bırakma Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi

Şırnak'ta "9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü" dolayısıyla etkinlik yapıldı.





Yeşilay Şırnak Şubesi ile İl Sağlık Müdürlüğünce, etkinlik kapsamında Şırnak Devlet Hastanesi'nde stant açıldı.



Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ile İl Sağlık Müdürlüğü hizmetlerinin tanıtıldığı stantta, tütün bağımlılığının zararlarına ilişkin broşürler dağıtıldı, sigara kullananlara karbonmonoksit testi yapıldı.



Sigarayı bırakmak isteyen bazı bağımlılar, Şırnak YEDAM ile Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesindeki sigara bırakma polikliniğine yönlendirildi.



Etkinlik kapsamında ziyaretçilere Yeşilay kalemi ve bilekliği hediye edildi.



