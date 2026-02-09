Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 12 zanlı tutuklandı

Şırnak'ta çeşitli suçlardan yakalanan 52 şüpheliden 12'si tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 1-8 Şubat'ta arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda, çeşitli suçlardan aranan 52 şüpheli yakalandı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı

