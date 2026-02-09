Habertürk
        Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 12 zanlı tutuklandı

        Şırnak'ta çeşitli suçlardan yakalanan 52 şüpheliden 12'si tutuklandı.

        Giriş: 09.02.2026 - 14:16 Güncelleme: 09.02.2026 - 14:16
        Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 12 zanlı tutuklandı
        Şırnak'ta çeşitli suçlardan yakalanan 52 şüpheliden 12'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 1-8 Şubat'ta arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda, çeşitli suçlardan aranan 52 şüpheli yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

