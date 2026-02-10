Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Haberleri

        Şırnak'ta 2 firari hükümlü yakalandı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 11:15 Güncelleme: 10.02.2026 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta 2 firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik "Narko alan" uygulaması yaptı.

        Sur Mahallesi'nde yapılan denetimlerde, hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü D.D. ile hakkında 12 yıl 21 ay hapis cezası bulunan Ş.Z. yakalandı.


        Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine konuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mardin'e gezmeye gittiler... İki yakın arkadaş ağlattı!
        Mardin'e gezmeye gittiler... İki yakın arkadaş ağlattı!
        Adli emanetten altın çaldı: “İhtiyacım vardı” dedi
        Adli emanetten altın çaldı: “İhtiyacım vardı” dedi
        Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor
        Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor
        Kız kardeş hakkında dedikodu iddiası... 4 kişiyi vurdu!
        Kız kardeş hakkında dedikodu iddiası... 4 kişiyi vurdu!
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Restoranda başından vuruldu! Acılı anne: Yanındaki herkes şüpheli!
        Restoranda başından vuruldu! Acılı anne: Yanındaki herkes şüpheli!
        "Resmen Guti'ye dönüştün"
        "Resmen Guti'ye dönüştün"
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Mesafe 740 kilometreydi... Balıkçı teknesiyle ölüme yolculuk!
        Mesafe 740 kilometreydi... Balıkçı teknesiyle ölüme yolculuk!
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        "Pişmanım"
        "Pişmanım"
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        Ne testere ne levye ne de tornavida... Forkliftle kuyumcu soygunu!
        Ne testere ne levye ne de tornavida... Forkliftle kuyumcu soygunu!
        Kahkaha atarak kayda aldılar... 14 yaşındaki kız öğrenciye akran dehşeti!
        Kahkaha atarak kayda aldılar... 14 yaşındaki kız öğrenciye akran dehşeti!
        Yargıtay’dan önemli akıllı ilaç kararı
        Yargıtay’dan önemli akıllı ilaç kararı
        Gayrimenkulleri geri alacak
        Gayrimenkulleri geri alacak
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        Z kuşağı sınıfta kaldı

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta dev kaya parçaları yola düştü
        Şırnak'ta dev kaya parçaları yola düştü
        Sağlık-Sen heyeti, Cizre Sağlık Müdürü Karaşi ile bir araya geldi
        Sağlık-Sen heyeti, Cizre Sağlık Müdürü Karaşi ile bir araya geldi
        Şırnak'ta "Dünya Sigarayı Bırakma Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi
        Şırnak'ta "Dünya Sigarayı Bırakma Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi
        Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 12 zanlı tutuklandı
        Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 12 zanlı tutuklandı
        Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 112 şüpheli hakkında işlem...
        Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 112 şüpheli hakkında işlem...
        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 10 zanlı tutuklandı
        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 10 zanlı tutuklandı