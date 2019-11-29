Halk ozanı Nihat Sönmez Beytüşşebaplılarla buluşmaya devam ediyor

Halk ozanı Nihat Sönmez, Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde konser verdi. Sönmez, 5 gün boyunca ilçedeki çeşitli okullarda öğrencilerle buluşacak.

Ülkenin dört bir yanını dolaşan Nihat Sönmez, Kato Dağı eteklerinde bulunan ilçeye gelerek program düzenledi. Beytüşşebap Çok Programlı Anadolu Lisesinde düzenlenen etkinliğe Kaymakamı İsmail Pendik, hakim Gamze Sağın, Cumhuriyet Savcısı Türker Samet Kıroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Aktuğ, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Konser öncesi konuşan Sönmez, ilk defa Beytüşşebap’ta türkü söylemenin gururunu yaşadığını söyledi.

Semih Ataman isimli öğrenci, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, "Çok güzel bir konserdi. Çok eğlendik. İlk defa ilçemize geldiği için çok mutluyuz" dedi.

ŞIRNAK 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:31

GÜNEŞ 06:56

ÖĞLE 12:03

İKİNDİ 14:38

AKŞAM 17:00

YATSI 18:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.