Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Haberleri

        Şırnak'ta ürettiği balla Paris'ten sonra Londra'dan da ödülle dönmek istiyor

        EKREM PAYAN - Şırnak'ta bal üreten Yusuf Göktepe, geçen yıl Paris'ten sonra, bu sene Londra'da düzenlenecek yarışmadan da ödülle dönmek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 11:06 Güncelleme: 28.01.2026 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta ürettiği balla Paris'ten sonra Londra'dan da ödülle dönmek istiyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        EKREM PAYAN - Şırnak'ta bal üreten Yusuf Göktepe, geçen yıl Paris'ten sonra, bu sene Londra'da düzenlenecek yarışmadan da ödülle dönmek istiyor.

        Akademisyen eşinin tayini dolayısıyla 4 yıl önce Şırnak'a gelen Yusuf Göktepe, tanıştığı Mehmet Zeki Sidar'ın da önerisi ve kovan desteğiyle arıcılık yapmaya başladı.

        Namazdağı etekleri Balveren beldesinde kışlattığı arılarını yazın da Hakkari'nin yaylalarına götüren Göktepe, 115 arılı kovan, 35 de sepetli ile yıllık yaklaşık 2,5 ton bal üretiyor.

        Ürettiği balı kargoyla ülkenin dört bir yanına gönderen Göktepe, geçen yıl ocak ayında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Uluslararası Bal Yarışması'nda "Altın Lezzet Ödülü" aldı.

        Kendi markasıyla bal üretimini sürdüren Göktepe, bu yıl nisan ya da mayısta İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenmesi planlanan aynı yarışmaya katılarak ödülü yeniden almak istiyor.

        - Yarışmada dereceler "kör tadım tekniği" ile belirleniyor

        Yusuf Göktepe, AA muhabirine, arılarını 9 ay 1640 rakımlı Balveren beldesine, yazın 3 ay da 2 bin 300 rakımlı Hakkari'nin Akkuş Yaylası'na götürdüğünü söyledi.

        Bölgenin, endemik bitki çeşitliliği ve florasıyla besin değeri yüksek bal üretmeye elverişli olduğunu anlatan Göktepe, şunları kaydetti:

        "Geçen yılın başında Paris'te yapılan yarışmada ödül aldım. Bu yıl da Londra'da yapılacak yarışmaya katılacağım. Geçen yıl yağışsız geçtiği için bal rekoltemizde biraz düşüş oldu. Balımızın kalitesine güveniyorum. Londra'da düzenlenecek yarışmada da altın madalya kazanmak istiyorum. Bu bölgenin kaliteli balını dünyaya bir daha duyurmak için elimden geleni yapacağım."

        Bölgenin arıcılığa son derece elverişli olduğunu vurgulayan Göktepe, "Kış sezonuna girilmesiyle hazırlıklarımız sürüyor. Bahara kadar arılar içeride kalıyor. Kovanların üstlerini branda ve naylonlarla kapatarak arıları korumaya çalışıyoruz." dedi.

        Yarışmaya katılmak için balın çeşitli analizlerden geçtiğini bildiren Göktepe, sonrasında numuneleri yarışmanın olduğu kente gönderdiklerini, burada "kör tadım tekniği" ile derecelerin belirlendiğini aktardı.

        Londra'da düzenlenecek yarışmanın tarihinin henüz belli olmadığını anlatan Göktepe, "Tarihler belli olur olmaz önce analiz için, daha sonra tadım için numuneleri göndereceğiz. Haziran gibi de yarışma sonucunun belli olacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

        - Balverenli arıcıdan destek

        Göktepe'ye destek veren ve beraber yaylaya giden Mehmet Zeki Sidar da 19 yıldır arıcılıkla uğraştığını söyledi.

        Ürettikleri balın kalitesine güvendiklerini dile getiren Sidar, "Yaylada bulunan bitkiler bala farklı bir aroma katıyor. Geçen sene olduğu gibi bu yıl da inşallah aynı başarıyı planlıyoruz. Yusuf Bey yeniden altın madalya kazanacaktır. Buna yürekten inanıyorum." diye konuştu.

        Sidar, balın aroması ve kalitesiyle yurt içinin yanı sıra yurt dışından alıcı bulduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yasak aşk vahşetinde anne ile oğlunun ifadesi çelişti! Üçü de tutuklandı!
        Yasak aşk vahşetinde anne ile oğlunun ifadesi çelişti! Üçü de tutuklandı!
        Bölünmüş yollar 30 bin kilometreye ulaştı
        Bölünmüş yollar 30 bin kilometreye ulaştı
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Berdel cinayeti! Teklifleri reddedilince vahşeti yaşattılar!
        Berdel cinayeti! Teklifleri reddedilince vahşeti yaşattılar!
        Zafer gecesi olsun!
        Zafer gecesi olsun!
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        Yolcu otobüsü kazazedelere çarptı! Baba ile kızı can verdi!
        Yolcu otobüsü kazazedelere çarptı! Baba ile kızı can verdi!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        O magandaya rekor ceza! Trafikte döner bıçağıyla saldırmıştı...
        O magandaya rekor ceza! Trafikte döner bıçağıyla saldırmıştı...
        Sapık doktora yeniden yargılama!
        Sapık doktora yeniden yargılama!
        Temsilciler Meclisi üyesi Omar'a Minneapolis'te saldırı
        Temsilciler Meclisi üyesi Omar'a Minneapolis'te saldırı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        "Küba çok yakında çökecek"
        "Küba çok yakında çökecek"
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        İşsizlik Fonunda 25 yılda ne oldu?
        İşsizlik Fonunda 25 yılda ne oldu?
        "Kazanıp ilk 16'ya girmek istiyoruz"
        "Kazanıp ilk 16'ya girmek istiyoruz"
        Petro'dan Maduro çağrısı
        Petro'dan Maduro çağrısı
        Yasin Özcan Beşiktaş için İstanbul'da!
        Yasin Özcan Beşiktaş için İstanbul'da!

        Benzer Haberler

        Şehir yaşamından uzaklaşıp dağda yaptığı kardan barınaklarda doğayla baş ba...
        Şehir yaşamından uzaklaşıp dağda yaptığı kardan barınaklarda doğayla baş ba...
        Şırnak'ta dereler buz tuttu
        Şırnak'ta dereler buz tuttu
        Şırnak'ta iki tır çarpıştı: 2 yaralı
        Şırnak'ta iki tır çarpıştı: 2 yaralı
        Şırnak'ta 2 tırın çarpıştığı kazada, sürücüler yaralandı
        Şırnak'ta 2 tırın çarpıştığı kazada, sürücüler yaralandı
        Şırnak Valiliğinden kuvvetli yağmur ve kar uyarısı
        Şırnak Valiliğinden kuvvetli yağmur ve kar uyarısı
        Şırnak'ta güvenlik görevlisini darbettikleri iddiasıyla 3 şüpheli tutukland...
        Şırnak'ta güvenlik görevlisini darbettikleri iddiasıyla 3 şüpheli tutukland...