Şırnak'ta 2 tırın çarpıştığı kazada, sürücüler yaralandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 VD 767 plakalı tır, kontrolden çıkarak Cizre- Nusaybin kara yolu Uğrak köyü mevkisinde karşı şeride geçerek gıda yüklü 33 AYC 686 plakalı tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan tırların sürücüleri yaralandı, gıda yüklü tırdaki malzemeler etrafa saçıldı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat tek şeritten sağlanan ulaşım, tırların kaldırılmasıyla tekrar normale döndü.

