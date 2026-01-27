Habertürk
        Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta güvenlik görevlisini darbettikleri iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

        Şırnak'ın İdil ilçesinde adliyede özel güvenlik görevlisini darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 16:16 Güncelleme: 27.01.2026 - 16:16
        Şırnak'ta güvenlik görevlisini darbettikleri iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
        Şırnak'ın İdil ilçesinde adliyede özel güvenlik görevlisini darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Cizre Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, İdil Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 23 Ocak'ta ifadesi alınmak üzere D.Ö'nün beraberinde F.T. ve C.A. ile adliyeye geldiği belirtildi.

        Adliye binasında kendilerini yönlendiren özel güvenlik görevlisi M.B. ile tartışan, ardından M.B'yi darbeden 3 şüphelinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, "Şüpheliler D.Ö, F.T. ve C.A. 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilerek tutuklandı. İdil Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma titizlikle yürütülmektedir." ifadeleri yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

