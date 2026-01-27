Habertürk
        Şırnak Haberleri

        Şırnak Valiliğinden kuvvetli yağmur ve kar uyarısı

        Şırnak Valiliği, kuvvetli yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 16:58 Güncelleme: 27.01.2026 - 16:58
        Şırnak Valiliğinden kuvvetli yağmur ve kar uyarısı
        Şırnak Valiliği, kuvvetli yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı uyarısında bulundu.

        Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Erkan Uyarı Merkezinden alınan bilgilere göre, yarın yurdun güneydoğu kesimlerinde görülecek yağışların Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağının beklendiği belirtildi.


        Paylaşımda, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don ile yüksek kesimlerde tipi, kar örtüsünün yüksek olduğu eğimli bölgelerde ise çığ ve ani sel riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

