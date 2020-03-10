Şırnak'taki terör operasyonunda 6 tutuklama

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA) ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 24 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 28 Mart'ta terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY mensuplarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 17 PKK şüphelisi ve 7 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı. Şüphelilerden 14'ü, emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakılırken, 6'sı adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 6 kişi, tutuklandı, 4 şüphelinin sorgusunun devam ettiği belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN
2020-03-10 10:19:50
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