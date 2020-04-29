Cizre'de, sosyal mesafe kuralına uymayanlar olay çıkardı: 4 gözaltı

<br>Sekvan KÜDEN/CİZRE (Şırnak), (DHA)ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, polis ekiplerince sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle bir gruba yapılan uyarının ardından çıkan arbedede 4 kişi gözaltına alındı.<br>Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Cizre ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uymayan ve polisin uyarısı üzerine olay çıkaran 3 kişi ile yaşanan arbede sonrası toplanan kalabalığı yönlendirdiği belirlenen 1 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. <br>Açıklamada, çıkan gerginliğe çevredekilerin dahil olmasıyla polisin uyarılarına rağmen dağılmayan ve polise yönelik fiziki saldırı oluşmasıyla gruba müdahale edildiği belirtilerek, "Cizre ilçemizde 29 Nisan 2020 günü saat 17.30 sıralarında Mardin Caddesi Ziraat Bankası önünde bulunan ve yapılan ikazlara rağmen sosyal mesafe kuralına uymadığı görülen 3 kişiye emniyet personeli tarafından işlem yapılmak istendiği esnada, bahse konu şahıslar kimliklerini ibraz etmek istememiş ve görevlilere direnmiş, bunun üzerine çevrede bulunan ve yaşanan tartışma üzerine toplanan vatandaşların oluşturduğu kalabalık, emniyet görevlilerinin işlem yapmasına mani olmak amacıyla toplu olarak harekete geçmiş, gruba dağılmaları yönünde defaatle uyarıda bulunulmasına rağmen ayrılmayarak görevi başındaki polislere yönelik sözlü ve fiziki müdahalede bulunulmuştur. Bunun üzerine emniyet ekibi tarafından orantılı güç kullanılarak dağılmaları sağlanmış, sosyal mesafe kuralarına uymayan 3 ve kalabalığı yönlendirdiği anlaşılan 1 şahıs olmak üzere toplam 4 şahıs işlem yapılmak üzere polis merkezi amirliğine intikal ettirilmiştir" denildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Cizre Sekvan KÜDEN<br>2020-04-29 22:20:55<br>

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