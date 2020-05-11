Şırnak’ta terör operasyonu: 1 gözaltı

Şırnak’ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde 1 kişi gözaltına alındı.
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY yönelik operasyon düzenlendi. PKK/KCK, FETÖ/PDY’e yönelik operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakıldı, Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünce 410 Mayıs arasında Şırnak il merkezi ve ilçelerinde FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde, 1 şüpheli gözaltına alınmış, çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakılmıştır. Terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.
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