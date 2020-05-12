PKK'lıların Faraşin Yaylası'nda toprağa gömdüğü silahlar ele geçirildi

<br>Sekvan KÜDEN/BEYTÜŞŞEBAP(Şırnak),(DHA)ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesindeki Faraşin Yaylası'nda güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerce toprağa gömülü uzun namlulu silahlar ele geçirildi.<br>İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmeleri amacıyla Beytüşşebap ilçesindeki Faraşin Yaylası bölgesinde operasyon düzenlendi. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada teröristlerin toprağa gömdüğü 2 keskin nişancı tüfeği, 6 Kaleşnikof tüfeği, 734 mermi ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Beytüşşebap Sekvan KÜDEN<br>2020-05-11 23:09:00<br>
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