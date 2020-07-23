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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya-Şırnak sera kardeşliği toplantısı

İHA

Antalya-Şırnak sera kardeşliği toplantısı

AntalyaŞırnak sera kardeşliği toplantısı, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle Antalya ve Şırnak il Tarım ve Orman Müdürlüğü himayelerinde gerçekleştirildi.
Şırnak bölgesinde kurulması planlanan seralar hakkında Antalya’dan gelen heyet tarafından bilgilendirme yapıldı. Heyet İdil, Cizre, Silopi, Güçlükonak ilçelerini ziyaret ederek yerinde incelemelerde bulundu. Daha sonra ŞTSO konferans salonunda düzenlenen toplantıya Vali Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, TSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Geliş, Ziraat Odası Başkanı Cengizhan Tatar, Antalya Korkuteli İlçe Tarım Müdürlüğünden ziraat mühendisi Hüseyin Çağlar Ok, Seratek AŞ temsilcisi Edip Özen, Altıntar Tarım AŞ temsilcisi ziraat mühendisi Hüseyin Gün, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Hurşit Acar, ilçe tarım müdürleri ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.
Burada konuşan Vali Pehlivan, kente yatırım yapma zamanının olduğunu söyledi. Vali Pehlivan, “Çünkü ilimiz geçmişten gelen türlü sıkıntılı süreçleri atlatarak devletimizin, güvenlik birimlerimizin, bütün kurum ve kuruluşların ile vatandaşlarımızın sağduyusu ve verasetiyle çok şükür huzur iklimi olarak adlandırabileceğimiz bir ortama kavuştu. Bunun şükrünü bir yandan eda ederken bir yandan da biliyoruz ki adımlarımızı çoğaltmamız ve hızlandırmamız gerekiyor. Özellikle insanlık tarihi kadar eski olduğunu ifade edebileceğimiz tarım ve hayvancılık, Anadolu’muzun pek çok yerinde olduğu gibi Şırnak ilimizde de en önemli yerel geçim kaynaklarından biri olmuştur. İki gün önce Uludere’deydik. Şimdi Antalya turizmle ön planda olduğu gibi tarımda da son derece gelişmiş durumda. Seracılık alanında dünyada sayılı merkezlerden birisi. Orada seralar Akdeniz gibi adeta sera denizi halinde. Bizde böyle bir iki tane sera ayağa kalktığı zaman hem dikkat çekici oluyor hem de çok kıymetli oluyor. Uludere’de elektrik ve elektronik mühendisi kardeşimiz devletimizin kırsal kalkınma destekleri kapsamında bizlerin de teşvik sağladığı projelerden yararlanmak suretiyle 12 tane sera kurmuş. Bunlar ilk adımlar” dedi.

“Seracılığın gelişmesi, ilimize, bölgemize, ülkemize katkı sağlayacak”
Toplantıda konuşan Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası başkan Osman Geliş ise uzun yıllar bölgelerinde huzur ortamı olmadığı için güneşe, toprağa, suya zaman ayıramadıklarını söyledi. Geliş, “Seracılık konusunda Antalya’daki arkadaşların tecrübelerinden yararlanmak için Antalya TSO Başkanımız Davut Çetin İle yaptığımız ikili görüşmeler neticesinde bugün burada bu toplantıyı gerçekleştirdik. Bölgemiz tarıma elverişli bir bölge ayrıca seracılık için de gerekli tüm şartlara sahip. Ülkemizde hiç şüphesiz seracılık denince ilk akla gelen ilimiz Antalya, bu nedenle biz de Antalya TSO Başkanımızla görüşerek seracılık konusunda işbirliği yapmak istedik. Sağ olsun teklifimizi geri çevirmediler. Bölgemizin gelişmesi ve kalkınması için Şırnak TSO olarak her türlü girişimde bulunmayı görev edindik. Seracılığın gelişmesi ilimize, bölgemize ve ülkemize ekonomik katkı sağlayacak aynı zamanda gençlerimize, bölge halkımıza istihdam oluşturacak. Seracılığın hayata geçmesi ile işsizliğe de ciddi katkı sağlamış olacak. İki ülkeye komşu olan ilimizde pazar sorunu olmayacak” diye konuştu.

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