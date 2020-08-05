Kaş’tan Görümlü’ye uzanan kardeşlik köprüsü

Antalya’nın Kaş İlçe Belediyesi tarafından gönderilen oturma bankları, Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Görümlü Belde Belediyesine teslim edildi.

Görümlü Belde Belediyesi ile kardeş olan Kaş Belediyesi, 40 tekli bank ve 10 adet 4 kişilik masalı bank desteğinde bulundu. Kaş Belediyesine ait araç bin 500 kilometre uzaklıktan yola çıkarak Görümlü beldesine ulaştı. Oturma bankları araçtan itina ile indirilerek belediye tarafından belirlenen yerlere monte edilecek.

Kaş Belediyesi tarafından gönderilen yardımlar için konuşan Görümlü Belde Belediye Başkanı Ruşen Tellioğlu, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'a teşekkür etti. Tellioğlu, "Belediyelerimizin sorunları kardeş belediyecilik ruhuyla çözüme kavuşuyor. Kardeşliğimizin pekiştiği noktada kilometrelerce uzaklıktan gönderilen yardımlar için Mutlu Ulutaş'a teşekkür ediyorum. Ülkemizin doğusu ile batısı arasında oluşturulan köprü daha da sağlam olacak" dedi.

Yardım malzemesini Silopi’ye getiren Kaş Belediyesinde görevli Mehmet Sönmez de "Başkanımız Mutlu Ulutaş'ın çok selamları var. Piknik masası ve oturmalık bank getirdik. Görümlü beldemiz her ne kadar bizim ilçemize bin 500 kilometre uzaklıkta olsa da biz bu kilometreleri aşarak kardeşlik ve sevgiyi pekiştirerek buraya geldik. Beldemiz güzel bir yer, insanları misafirperver, çok iyi karşılandık. Kardeşliğin ne kadar önemli olduğunu kilometrelerce uzaktan gelerek anlamış olduk" diye konuştu.

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