Şırnak'taki kaçakçılık operasyonlarında 8 tutuklama

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA) ŞIRNAK'ta, kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 36 şüpheliden 8'i, mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında, 39 Ağustos'ta çeşitli operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda kalaşnikof ile bu silaha ait 3 şarjör ve 69 fişek, 5 kilo 974 gram metamfetamin, 4 kilo 801 gram eroin, 7 gram esrar, 33 uyuşturucu hap, 200 paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonda 36 kişi ise gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2020-08-10 12:40:26
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