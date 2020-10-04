Namaz Dağı'ndaki yamaç paraşütü şampiyonası sona erdi



Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK,(DHA)ŞIRNAK'ta, yıllarca terör olaylarıyla anılan 1950 rakımlı Namaz Dağı'nda, 10 ilden 33 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası final uçuşları ile sona erdi. Finalde dereceye girenler yamaç paraşütü milli takımına seçildi.

Şırnak'ta, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Hava Sporları Federasyonu ile Şırnak Yamaç Paraşütü ve Doğa Sporları Kulübü işbirliğiyle, yıllarca çatışmaların yaşandığı Namaz Dağı'nda 10 ilden 33 sporcu ile yapılan Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası sona erdi. Yarışmanın final programına Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Bağbuş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkan Vekili Recep Coşkun, vatandaşlar ve yamaç paraşütü pilotları katıldı. 2 gün devam eden şampiyonada dereceye giren Kerem Dinçer, Serhat Karaduman, Bekir Atılgan ve Mustafa Uri yamaç paraşütü milli takımına seçildi. Şırnaklı yerel sanatçılardan Hacı Ertaş ise gerçekleştirilen Tandem (2'li) uçuşunda elinde def ile yöresel türküler söyleyerek alana indi.

'BUNDAN SONRA GÜZEL HİKAYELER İLE GÜNDEME GELECEK'

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, yakalanan huzur ikliminin devam etmesi için bu tür etkinliklerin önemli olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz kurban bayramında içişleri bakanımızın teşrifleriyle Cudi Dağı'nda Nuh Peygamber ziyareti ve Sefine bölgesi olarak bilinen noktada bayram namazını eda etme imkanımız olmuştu ve orada Cumhurbaşkanımız telefonla bağlanmıştı ve şu ifadeyi kullanmışlardı; 'Cudi, Gabar, Namaz Dağı geçmişte hüzünlü hikayeleri olan yerler ama inşallah bundan sonra güzel hikayeleri ile gündeme gelecekler. Tabi bu güvenlikle, huzurla oluyor" Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün bakanlarımıza, güvenlik birimlerimize, ilgili kurum ve kuruluşlarımıza ve bu zorlu süreçte menfur terör eylemlerinin artık bu bölgeden silinmesi, yok olması süreçlerinde vatandaşlarımıza da şükranlarımı sunuyorum. Bu yakalamış olduğumuz iklimin daim olması adına bu ve benzeri faaliyetlerin çok önemli yer tutuğunu hepimiz biliyoruz. İnşallah Şırnak'ta bundan sonra hep güzel faaliyetler, güzel yatırımlar artmaya devam edecek. Hazreti Nuh´un gemisin oturduğu memlekete de bu yakışır. Hazreti Nuh´un gemisi birlik, beraberliği ve iyilikleri temsil eder. Hepimiz adeta o geminin yolcularıyız. Bugün sporcularımız buna dahil oldular ve buradan birlik kardeşlik dostluk mesajı verdiler. Bundan sonra da bu tür faaliyetlere ev sahipliği yapacağız. Değişik federasyonlarla irtibatımız var. Rafting, tenis ve benzeri sporlarla da doğa ile iç içe olan sporları katmak sureti ile de faaliyetlerimiz artarak devam edecek" dedi.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka da, yarışmayı keyifle izlediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bugün ilimizde gerçekleşen bu yarışmanın gururunu yaşıyorum. Allah nasip ederse bugün burada seçilen 4 kardeşimizin uluslararası yarışmalara katılmasında biz de aynı şekilde aynı gururu yaşayacağız. 2 yıl önce Şırnak'a belediye başkanı seçildiğimden bu yana bölgemizde, batıda olduğu gibi bazı etkinliklerin yapılması bir göstergedir. Milletin artık terörden yorulup, onların da burada bu tür etkinliklere ev sahipliği yapması ve içinde olmaları onlara büyük katkı sunmaktadır."DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2020-10-04 15:15:27



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