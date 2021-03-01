Su kanalında mahsur kalan hamile köpeği itfaiye kurtardı

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),(DHA)ŞIRNAK´ın Silopi ilçesinde su tahliye kanalında mahsur kalan gebe köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtardı.
Olay, dün gece saatlerinde Şehit Harun Boy Mahallesi'nde meydana geldi. Su tahliye kanalından köpek sesi duyan çevredekiler, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, gece saatlerinde su tahliye kanalında mahsur kalan köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, yoğun çaba sonucu mahsur kalan köpeği bulunduğu yerden çıkarttı. Hamile olduğu belirlenen köpek, yaşam alanına bırakıldı.
İtfaiye birimine haber veren vatandaşlardan Mehdi Şah Akyel, kanaldan ses köpek sesi duyduklarının ardından itfaiye ekiplerine ihbarda bulunduklarını ifade ederek, köpeği kurtaran ekiplere teşekkür etti.
Kurtarma çalışmasında yer alan itfaiye eri Azad Tümas, nöbette oldukları sırada ihbar aldıklarını belirterek, "Köpek su tahliye kanalından menfeze doğru gitmişti. Hamile olduğunu öğrendik ve hassas bir şekilde kanaldan çıkardık. Şu an da mahallede dolaşabiliyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Silopi Mehmet Selim YALÇIN
2021-03-01 11:31:15
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.