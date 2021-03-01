Su kanalında mahsur kalan hamile köpeği itfaiye kurtardı

Bu kez de mahkeme kararıyla kapattırdı



Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),(DHA)ŞIRNAK´ın Silopi ilçesinde su tahliye kanalında mahsur kalan gebe köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtardı.

Olay, dün gece saatlerinde Şehit Harun Boy Mahallesi'nde meydana geldi. Su tahliye kanalından köpek sesi duyan çevredekiler, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, gece saatlerinde su tahliye kanalında mahsur kalan köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, yoğun çaba sonucu mahsur kalan köpeği bulunduğu yerden çıkarttı. Hamile olduğu belirlenen köpek, yaşam alanına bırakıldı.

İtfaiye birimine haber veren vatandaşlardan Mehdi Şah Akyel, kanaldan ses köpek sesi duyduklarının ardından itfaiye ekiplerine ihbarda bulunduklarını ifade ederek, köpeği kurtaran ekiplere teşekkür etti.

Kurtarma çalışmasında yer alan itfaiye eri Azad Tümas, nöbette oldukları sırada ihbar aldıklarını belirterek, "Köpek su tahliye kanalından menfeze doğru gitmişti. Hamile olduğunu öğrendik ve hassas bir şekilde kanaldan çıkardık. Şu an da mahallede dolaşabiliyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Silopi Mehmet Selim YALÇIN

2021-03-01 11:31:15



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