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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak’ta kaçakçılık operasyonu: 66 gözaltı

İHA

Şırnak’ta kaçakçılık operasyonu: 66 gözaltı

Şırnak’ta İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 66 kişi de gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 1723 Mayıs 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon başlatıldı. Operasyonda, 121,29 gram metamfetamin, 80,59 gram eroin, 74,91 gram esrar, 7,61 gram kenevir tohumu, 7 adet sentetik ecza maddesi, 4 adet uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat, 8 bin 138 paket kaçak sigara, 719 litre kaçak akaryakıt, 453 adet kaçak cep telefonu, 12 kilogram kaçak tütün, 40 paket elektronik sigara tütünü, 520 lira ve 10 dolar ele geçirildi. Yapılan operasyonlar kapsamında toplam 66 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapıldı. 6 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanırken 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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