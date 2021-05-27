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Nuh Tufanı ve Cudi Dağı Sempozyumu: Hz. Nuh'un gemisinin Cudi Dağında durduğu iddia edildi

İHA

Nuh Tufanı ve Cudi Dağı Sempozyumu: Hz. Nuh'un gemisinin Cudi Dağında durduğu iddia edildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi ve Şırnak Üniversitesinin ev sahipliğinde 2526 Mayıs tarihlerinde düzenlenen 2'nci Uluslararası Nuh Tufanı ve Cudi Dağı Sempozyumunun sonuç bildirgesi yayımladı. Bildiride, Hz. Nuh'un gemisinin Cudi Dağında durduğu iddia edildi.
Şırnak'ta önceki gün başlayan 2'nci Uluslararası Nuh Tufanı ve Cudi Dağı Sempozyumun tamamlanmasının ardından sonuç bildirgesi açıklandı. Bildirgede farklı branşlardan ve farklı dinlere mensup araştırmacıların yaptıkları sunumlardan Hz. Nuh’un gemisinin Cudi Dağında durduğu konuları öne çıktı. Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi salonunda 2526 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 2'nci Uluslararası Nuh Tufanı ve Cudi Dağı sempozyumun sonuç bildirgesinde şu ifadelere yer verildi:
"Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi, Şırnak Üniversitesi, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası, Bağcılar Belediyesi ve Bahçeşehir Üniversitesinin katkı ve işbirliği ile hazırlanan 2'nci Uluslararası Nuh Tufanı ve Cudi Dağı Sempozyumu 49 araştırmacının katılımı ile 45 sunum yapılarak tamamlanmıştır. Bu sunumlardan 13’ü çevrimiçi olarak gerçekleşmiştir. 49 araştırmacının 39’u yurt içinden 10’u dünyanın değişik ülkelerinden katılım sağlamıştır. Sunulan tebliğler sonucunda Ararat ve Cudi kavramları etimolojik ve Yahudi, Hıristiyan ve İslam kaynakları açısından değerlendirilmiş ve buna göre Ararat kavramından bir bölgenin kastedildiği Cudi Dağının da bu bölgede yer alan dağlardan biri olduğu ifade edilmiştir. Yapılan sunumlarda özellikle Cudi Dağı ve çevresindeki toprak yapısının onlarca metre yüksekliğinde çamur akıntısı şeklinde olduğu tespit edilmiş ve bu durumun ancak çok büyük bir sel veya tufan sonucunda gerçekleşebileceği ifade edilmiştir. Hz. Nuh’un gemiden çıktıktan sonra Cudi Dağının zirvesinde dua etmesi ve kurban kesmesi ile başlayan gelenek bir festival şeklinde Yahudiler, Hıristiyanlar ve Müslümanlar tarafından binlerce yıldır ortak katılımla gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Aşure tatlısının Hz. Nuh’un döneminden miras kalan insanlığın en kadim tatlılarından biri olduğu ifade edilmiştir. Cudi Dağında tespit edilen tarihi ve arkeolojik veriler yanında yeni çalışmalarla farklı medeniyetlere ait yeni kalıntıların bulunabileceği belirtilmiştir. Cudi Dağı’nın devamı olan Gabar Dağında da farklı medeniyetlere ait yerleşim yerleri kilise, manastır, camii ve medresenin ayrıca tarihi yolların ve kalelerin bulunduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak farklı branşlardan ve farklı dinlere mensup araştırmacıların yaptıkları sunumlardan Hz. Nuh’un gemisinin Cudi Dağı’nda durduğu kanaatine varılmıştır".

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