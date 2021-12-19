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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cizre'de ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapıldı

İHA

Cizre'de ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapıldı

Türkiye ve Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde insani yardım faaliyetlerinde bulunan Help Yetim insani yardım organizasyonu, Şırnak'ın Cizre ilçesinde ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu.
Türkiye ve Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde insani yardım faaliyetlerinde bulunan Help Yetim insani yardım organizasyonunun durağı Cizre oldu. Daha önce tespit edilen 54 aileye gıda ve un yardımı yapıldı. Yardım kuruluşu Genel Başkanı Cahit Ataş, Ankara, Diyarbakır, Bingöl, Elazığ ve Batman’da yürütülen yardım faaliyetlerinin ardından Şırnak'a geldiklerini ve burada yardım faaliyeti yürüttüklerini belirtti. Ataş, bölgede yardım faaliyetlerinin devam edeceğini söyledi.

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