Vali ve eşi, çocuklarla kar topu oynadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali ve eşi, çocuklarla kar topu oynadı

DHA

Vali ve eşi, çocuklarla kar topu oynadı


Sekvan KÜDENMehmet Selim YALÇIN/ ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK Valisi Ali Hamza Pehlivan, sosyal medyadan kendisiyle kar topu oynamak istediklerini ileten çocukları eşi Yıldız Pehlivan ile ziyaret etti. Çocuklarla eşi ile birlikte kar topu oynayan Pehlivan, "Bütün gayretimiz, onların yüzünün hep gülmesi" dedi.
Şırnak Valisi Pehlivan, sosyal medya üzerinden kendisiyle kar topu oynamak istediğini duyuran çocukların talebini geri çevirmedi. Eşi Yıldız Pehlivan ile Yeni Mahalle 102'nci Sokak'taki çocukları ziyarete giden Vali Pehlivan, kar topu da oynadı. Pehlivan, daha sonra çocukları sinemaya da götürdü. 
Çocukların kar sevincine dikkat çeken Vali Pehlivan, "Yurt genelinde olduğu gibi Şırnak'ta da kar yağışı yoğun oldu. Sömestir tatilinin tam ortasındayız. Çocuklarımız bir yandan tatilinin sevincini bir yandan da kar sevincini yaşıyorlar. Çocuklar böyle park alanlarında karlı mekanlarda bir yandan eğlenirken bir yandan da görüntülerini sosyal medyada paylaşıyorlar. Bu vesileyle bizleri kar topu oynamaya davet ettiler. Biz de ailece davete iştirak ettik. Tabi onların sevinci, onların yüzünün gülmesi, hepimizi ziyadesi ile mutlu ediyor. Bütün gayretimiz, çabamız onların yüzünün hep gülmesidir. Onların gerek okullarında gerek boş zamanlarında vakitlerini değerlendirmelerini, mutlu olmalarını istiyoruz. Çocuklarımız ile kar topunu oynadık. Geçtiğimiz hafta da polis ağabeyleri ve ablaları ile oynamışlardı. Bugün de biz onlara eşlik ettik" dedi.DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN
2022-01-29 16:05:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yolda mahsur kalan onlarca araç, Şenoba Belediyesi tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER Yolda mahsur kalan onlarca araç, Şenoba Belediyesi ...
Köpeğin kulağını kesen çocuğa adli işlem ve para cezası
YEREL HABERLER Köpeğin kulağını kesen çocuğa adli işlem ve para ...
Uludere'de kar 3 metreyi buldu, iş makinaları karda kayboldu
YEREL HABERLER Uludere'de kar 3 metreyi buldu, iş makinaları karda ...
Şırnak’ta kar esareti: 19 köy ve 11 mezra yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Şırnak’ta kar esareti: 19 köy ve 11 mezra yolu ...
Şırnak'ta 19 köy ve 11 mezra yolu kapandı
YEREL HABERLER Şırnak'ta 19 köy ve 11 mezra yolu kapandı
Şırnak’ta yaban hayatı fotokapana takıldı
YEREL HABERLER Şırnak’ta yaban hayatı fotokapana takıldı
Şırnak’ta yolda kalan besiciye trafik polis ekipleri yardım etti
YEREL HABERLER Şırnak’ta yolda kalan besiciye trafik polis ekipleri ...
Meşe yapraklarının kış yolculuğu Yem olarak hayvanlara veriliyor
YEREL HABERLER Meşe yapraklarının kış yolculuğu Yem olarak ...
Silopi'de kuyumcu esnafı yemekte bir araya geldi
YEREL HABERLER Silopi'de kuyumcu esnafı yemekte bir araya geldi
Silopi Belediyesinde en düşük maaş 6 bin TL oldu
YEREL HABERLER Silopi Belediyesinde en düşük maaş 6 bin TL oldu
Şırnak'ta ilk defa yabancı müzik klibi çekildi, lise öğrencisinin çocukluk hayali gerçekleşti
YEREL HABERLER Şırnak'ta ilk defa yabancı müzik klibi çekildi, lise ...
Şırnak’ta tedavisi tamamlanan bayağı şahinini Vali Pehlivan doğaya bıraktı
YEREL HABERLER Şırnak’ta tedavisi tamamlanan bayağı şahinini Vali ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.