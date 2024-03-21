Şırnak'ın 2 ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi

Şırnak Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Beytüşşebap ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, Uludere ilçesinde de sağanak nedeniyle bugün eğitime ara verildiği bildirildi.

AA'nın haberine göre; açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.