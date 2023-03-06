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Şırnak'ta 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde TIR, midibüs ve kamyonetin karıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Şırnak'ta 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı
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AA

Alınan bilgiye göre, ilçeden Köyceğiz köyüne giden ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen yolcu midibüsü, Cizre-Nusaybin kara yolu Çavuş ve Katran köyleri mevkisinde, kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle karşı şeride geçen araçlara seyir halindeki TIR çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesi ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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