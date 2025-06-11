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        Haberler Gündem Şırnak'ta yıldırım isabet eden 99 küçükbaş öldü - Güncel haberler

        Yıldırım isabet eden 99 küçükbaş öldü

        Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde yıldırımın isabet ettiği 99 küçükbaş öldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 18:20 Güncelleme: 11.06.2025 - 18:20
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        Yıldırım isabet eden 99 küçükbaş öldü
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        Olay, saat 16.00 sıralarında Güçlükonak ilçesi Boyuncuk köyü kırsalında meydana geldi.

        Etkili olan sağanağın ardından küçükbaş sürüsü, arazideki bir ağacın altında toplandı. Bu sırada sürüye yıldırım isabet etti. Yıldırım nedeniyle 15 farklı yetiştiriciye ait 99 küçükbaş öldü.

        İhbarla bölgeye sevk edilen Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, zarar tespit çalışması başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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