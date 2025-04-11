Şırnak Valiliği'nden zirai don uyarısı
Şırnak Valiliği tarafından bugünden itibaren 6 gün boyunca kentte hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşeceği belirtilerek, zirai don beklendiği uyarısında bulunuldu
Şırnak Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 11 Nisan Cuma gününden itibaren hava sıcaklığının bölge genelinde 4 ila 8 derece azalacağı belirtildi.
Açıklamada, "Soğuk havanın 16 Nisan Çarşamba gününe kadar etkili olacağı tahmin edilmektedir. Tarımsal faaliyetlerin olduğu yerlerde zirai don hadiselerinin meydana gelebileceği değerlendirilmektedir. Zirai don ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.