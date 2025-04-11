Şırnak Valiliği'nden zirai don uyarısı

Şırnak Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 11 Nisan Cuma gününden itibaren hava sıcaklığının bölge genelinde 4 ila 8 derece azalacağı belirtildi.

Açıklamada, "Soğuk havanın 16 Nisan Çarşamba gününe kadar etkili olacağı tahmin edilmektedir. Tarımsal faaliyetlerin olduğu yerlerde zirai don hadiselerinin meydana gelebileceği değerlendirilmektedir. Zirai don ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.