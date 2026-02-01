Habertürk
        Şırnak'ta "Uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele" operasyonunda 142 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

        Şırnak'ta "Uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele" operasyonunda 142 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şırnak'ta 'Uyuşturucu Madde Ticaretiyle Mücadele' operasyonunda 142 kg Metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirdik" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 10:44 Güncelleme: 01.02.2026 - 10:44
        Şırnak'ta 142 kiloluk uyuşturucu operasyonu
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Biz, uyuşturucuya topyekün savaş açtık, bu savaşı da sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şırnak'ta 142 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini belirtti.

        Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu uyuşturucu madde sevkiyatı yapan tıra düzenlenen operasyonda 2 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

        "Uyuşturucuyla mücadele, yalnızca bir 'iç güvenlik meselesi' değildir, bu mücadele, 'küresel bir güvenlik' mücadelesidir. Biz, uyuşturucuya topyekün savaş açtık. Bu savaşı da, sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz. Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyorum."

